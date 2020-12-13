在社會上走跳，每個人或多或少都會有些心機來保護自己，星座運勢網站「星座上上簽」點名以下5個星座，為了防備他們可以非常奸詐，甚至還會自導自演來害人！

▍第五名：巨蟹座

巨蟹座比一般人悲觀，而且多少有些被害妄想症，當他們感到威脅的時候，會因為害怕遭到攻擊而過度防備，用盡心機只求自己安全，因此給人奸詐的印象。

▍第四名：處女座

處女座是一個「想很多」的星座，他們又特別現實，而且非常討厭吃虧，所以很會算計他人，但他們不會佔別人便宜，只是就事論事，若他們感到受傷害將會展現奸詐的那一面來保護自己。

▍第三名：摩羯座

摩羯座很重視利益，他們常常著眼於事情最現實的部份，也因此得失心比一般人還要重，只要和自己的利益有關的事情，他們一定用盡心機爭取到底，在這種時候就給人十分奸詐的印象。

▍第二名：雙子座

雙子座本來就很聰明，他們絕對擁有奸詐的本錢，使出的花招令人歎為觀止，而且非常時刻他們可以很狠心，就算在背後捅人一刀他們也不會有罪惡感，為了達到目的他們不會用道德來束縛自己。

▍第一名：天蠍座

天蠍座很容易放大檢視一些旁人不在意的小事，若惹毛他，激起他的復仇之心，他還會自導自演、傷人於無形，他們本質上不是壞人，平常還是滿單純善良的，只是當他感覺遭到背叛，絕對立刻拿出奸詐的一面來反擊，令人無法招架。

(中時新聞網)