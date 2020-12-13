「海事工作平台船」改裝而成的高雄2021跨百光年海上舞台11日定位完成，13日找來籃球隊激戰測試平穩度。副市長史哲表示，海上舞台有5個籃球場大，四角錨定在50公尺深海底岩盤，穩定性佳，屆時將與鄰近2座陸上舞台打造陸海空三向度跨年盛會。

海上舞台籃球交流賽，由義守大學、三民家商及七賢國中組成的「一三七籃球隊」，出戰「夢想家青年隊」。夢想家球員吳松蔚和三民家商球員張少桀表示，曾看到美國在航空母艦上打籃球，第一次在海上打籃球，感覺相當新奇。

「一三七籃球隊」及「夢想家青年隊」在海上舞台進行籃球交流賽，展現海上舞台的平穩度。（高市新聞局提供／袁庭堯高雄傳真）

史哲表示，今年高雄要呈現出包含海、港及船等元素的跨年活動，海上舞台不同於高流及蓬萊舞台，呈現的是多樣表演藝術。屆時會利用光影和鏡球，讓高雄港灣化身舞台及劇場，系列活動將在12月24日展開。

海上舞台由「宏禹ㄧ號自升式平台」改造而來，該平台是一艘台灣自製的海事平台工作船，船長80公尺、寬33公尺、深4.5公尺、總噸位4571噸、乘載力9250噸。四角有升降貫錨可以固定在海底岩盤，讓工作平台穩定的搭設於海面上。

「2021跨百光年」系列活動，將以跨百、跨海、跨界的方式，史無前例的整合陸、海、空三向度，讓高雄港灣將化身成大型劇場舞台，從12月24日至1月3日，呈現創新有別傳統的跨年活動。

(中時 )