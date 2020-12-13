吳宗憲13日主持中天綜合台《小明星大跟班》，12日徐乃麟低調嫁女，吳宗憲聽聞此事連忙恭喜，並大讚對方，「低調是最好，婚禮莊嚴肅穆，人家說婚姻是感情墳墓，一定要低調，誇張我不喜歡，我覺得乃哥做得很棒，如果是我一定更低調」，但他笑稱女兒們好像更喜歡海島婚禮，但不管如何，費用老爸全買單。

吳宗憲談到二女兒Vivian吳則含的婚事進度，「還早不急嘛，現在最大的重點是在懂得開創未來，每個女生都一樣，為什麼是嫁女兒？搞不好是娶回1個老公，女男平等，經濟能夠自主，感情路才能獨立」。他笑稱女兒想在海島國家結婚，「年輕人說想包2台飛機、2、3部巴士，找4、50個朋友一起旅遊，費用爸爸全買單」。

談到婚姻，吳宗憲有所感，「我媽那種說法是錯的，阿嬤說賺得全世界，沒家庭，什麼都沒有，那是過去價值觀，我活在未來世界，跟生小孩一樣，慢慢不是過了適婚期，而是過了生產期」。他曝近日與42歲女星聊天，談到凍卵，「真的好悲哀，面臨要凍卵，做了人生抉擇，問題是光有卵有用嗎」？他笑稱自己「小蝌蚪」第一名，但怕出借後，未來有小孩在攝影棚叫爸爸。

吳宗憲也感嘆，「兩人要開心在一起，我媽後悔了快要65年，但是馬上就要鑽石婚了，他們一輩子不會離婚，我爸是搞強化玻璃的，我媽做船具、五金，他們一路走來，每天都後悔，但已經老得來不及出走」。他強調婚禮只是一時，兩人結婚最重要的還是日常相處，「嫁老公幹嘛？穿衣吃飯，現在時代不一樣，女生自己都能獨立。日後生活柴米油鹽才是重點，貧賤夫妻百事哀，婚姻百分之九十都是因為錢出問題」。

(中時 )