王若琳12日在台中舉辦「2020都市女聲 - 王若琳愛的呼喚」演唱會,除了以堅強歌唱實力征服全場,更將籌備已久的兒童音樂節目原汁原味搬上舞台,令歌迷大呼超值,歌迷的熱情回應讓王若琳在演唱會上有感而發表示:「2020年對全球來說都是特別的一年,在疫情下還能夠開唱,其實事件非常幸福的事情。」

此次是王若琳拿下金曲獎最佳國語女歌手後首次開唱,她穿著一身紅色復古碎花洋裝登場,一口氣送上23首歌曲,除了翻唱專輯中的作品〈蘋果花〉、〈忘記他〉等歌曲,她特地邀請豎琴創作人蘇珮卿擔任嘉賓,將樂團編制大大升級,並演唱鄧麗君經典歌曲〈愛的播種〉,王若琳表示:「這首歌曲原本也預計收錄於《愛的呼喚》專輯當中,很可惜因為版權的問題,只好忍痛放棄,所以想要在演唱會上呈現給大家。」

王若琳12日在台中舉演唱會。(索尼音樂提供)

王若琳12日在台中舉演唱會。(索尼音樂提供)

她和蘇珮卿曾經在同一部音樂劇《向左走向右走》中,在不同時期飾演同一個角色「找貓的女人」,因著這樣的緣分相識,欣賞彼此的音樂,這次邀請蘇珮卿同台演出。兩人合作兩首王若琳從未發表的作品〈I Believe That All His Words Are True〉、〈Dying To Hear From You〉。

除了在音樂上展現驚喜,王若琳也將籌備已久的全新計畫「兒童音樂節目」原汁原味搬上舞台,她親自擔任節目音樂總監,透過兩位來自外星球的主角Jo & Lo,用外星美食外送員的對話,自然帶出許多簡單的美食辭彙,配上親自操刀的音樂,詼諧又幽默的詮釋方式,讓孩童能更直觀地認識英文單字和音樂。首次的公開演出,王若琳也親自擔綱美術道具,親手製作演出道具,展現多才多藝的另一面。她也透露,這個孵化已久的節目,即將與大家見面,請大家一起期待這個全新節目的播出。

(中時 )