王若琳12日在台中舉辦「2020都市女聲 - 王若琳愛的呼喚」演唱會，除了以堅強歌唱實力征服全場，更將籌備已久的兒童音樂節目原汁原味搬上舞台，令歌迷大呼超值，歌迷的熱情回應讓王若琳在演唱會上有感而發表示：「2020年對全球來說都是特別的一年，在疫情下還能夠開唱，其實事件非常幸福的事情。」

此次是王若琳拿下金曲獎最佳國語女歌手後首次開唱，她穿著一身紅色復古碎花洋裝登場，一口氣送上23首歌曲，除了翻唱專輯中的作品〈蘋果花〉、〈忘記他〉等歌曲，她特地邀請豎琴創作人蘇珮卿擔任嘉賓，將樂團編制大大升級，並演唱鄧麗君經典歌曲〈愛的播種〉，王若琳表示：「這首歌曲原本也預計收錄於《愛的呼喚》專輯當中，很可惜因為版權的問題，只好忍痛放棄，所以想要在演唱會上呈現給大家。」

王若琳12日在台中舉演唱會。（索尼音樂提供）

王若琳12日在台中舉演唱會。（索尼音樂提供）

她和蘇珮卿曾經在同一部音樂劇《向左走向右走》中，在不同時期飾演同一個角色「找貓的女人」，因著這樣的緣分相識，欣賞彼此的音樂，這次邀請蘇珮卿同台演出。兩人合作兩首王若琳從未發表的作品〈I Believe That All His Words Are True〉、〈Dying To Hear From You〉。

除了在音樂上展現驚喜，王若琳也將籌備已久的全新計畫「兒童音樂節目」原汁原味搬上舞台，她親自擔任節目音樂總監，透過兩位來自外星球的主角Jo ＆ Lo，用外星美食外送員的對話，自然帶出許多簡單的美食辭彙，配上親自操刀的音樂，詼諧又幽默的詮釋方式，讓孩童能更直觀地認識英文單字和音樂。首次的公開演出，王若琳也親自擔綱美術道具，親手製作演出道具，展現多才多藝的另一面。她也透露，這個孵化已久的節目，即將與大家見面，請大家一起期待這個全新節目的播出。

(中時 )