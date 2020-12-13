前台南縣議長周五六（右）13日上午昏倒送醫，清醒後送醫，目前住院安排徹底檢查。（周奕齊服務處提供／劉秀芬台南傳真

前台南縣議長、曾任立委的周五六今(13日)傳出在住家昏倒，他的妻子緊急報案求助，而消防局接獲通報後，勤務中心隨即在線上指導CPR，同時派遣隊員前往接手搶救。周五六經疼痛刺激測試後恢復意識，清醒狀態下送成大醫院，目前住院安排徹底檢查。至於確切的昏倒原因，仍待進一步檢查釐清。

周五六妻子當時在線上依照勤務中心指導，對周五六進行CPR的搶救動作，直到消防分隊救護人員趕到接手，當時周五六恢復意識，隨即被送往醫院。

據了解，周五六11月時也曾呼吸不順到柳營奇美醫院就醫，當時僅檢查出胃食道逆流、潰瘍，沒什麼大毛病；今天早上又在家中暈倒，雖有呼吸心跳，但不省人事，勤務中心認為情況危急，通知楠西消防分隊前往，同時也在電話線上指導周陳秀霞為周五六做CPR。

周五六目前正住院等待接受檢查，妻子、兒子都在醫院陪伴，台南市民政局長顏振標也代替市長黃偉哲前往探視。

今年70歲的周五六是台南楠西人，曾任立法委員及台南縣議會議長，妻子周陳秀霞為前親民黨不分區立法委員，兒子周奕齊在激烈競爭下選上本屆台南市議員，周家在山區服務數十年，有許多支持者，周五六與妻子今年起回楠西老家定居，昏倒消息傳出，鄉親也十分關心。

(中時新聞網)