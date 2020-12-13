疫情讓宅經濟崛起，後疫情時代來臨，實體賣場也進行汰弱擇強大改裝，邁入第25年的廣三SOGO重資改裝引進「日式生鮮超市」、海底撈、美睫美甲店等，業者期盼透過到店體驗式消費，讓百萬刷手回流，其中生鮮超市是重中之重，主打優質生鮮、嚴選美味。

在全球籠罩新冠疫情陰霾下，各百貨賣場紛紛推出APP線上購物或宅配服務；唯廣三SOGO也發現線上購物無法吸引百萬等高額消費，於是在周年慶之後進行全館大改裝，包含以強調生活、品味、體驗為主軸的「日式生鮮超市」、全台首發的「五星級手工法式甜點APOLLO Coffee」、中部獨家「京越莊燕窩」、日式直營造型剪髮「QB HOUSE」..等特色獨家店櫃。

廣三SOGO近日進行全館大改裝，更特別引進甲睫店，吸引女性消費者到店體驗極緻美甲美睫等享受。（馮惠宜攝）

而大陸知名火鍋海底撈，繼進駐台中大遠百以及中友百貨後，今年11月再度開出台中第三家分店，延續被鐵粉讚譽為肉麻式行銷的手法，開幕以來未做促銷，仍然是人潮川流不息。

另一個改裝重點是即將在月中開幕的「好地方」超市，主打台灣嚴選、新鮮直送以及職人現做等生鮮商品以及現做炸物、便當等，尤其更為廣三自營品牌，希望可以透過超市聚客，也期盼多樣式的業種吸引舊雨新知到店血拼。

廣三SOGO成立25年，過去也引進本土聯鎖超市，此次再度開超市，除日本直送生鮮蔬果、海鮮，開幕也推出多項超值好物，包括連續五日天天25元購便宜，包括12包一串抽取式衛生紙、10入洗選蛋、2.6公升大豆沙拉油等多項限量超值好禮。

(中時 )