在中國國藥集團於中東、北非的獨家經銷商：G42 Healthcare提交上市所需相關文件後，巴林國家衛生監管局已正式批准國藥集團旗下中國生物公司，所研發的新冠肺炎疫苗在巴林註冊上市。

環球時報報導，巴林國家衛生監管局官方通報指出，其批准和使用國藥集團新冠肺炎疫苗的決定，是基於該疫苗在幾個國家進行的臨床試驗數據，以及多家權威機構對這些數據進行的徹底審查與評估。

據上述疫苗的三期臨床試驗結果顯示，在對42,299名接種志願者進行檢測後，數據顯示其有效率為86％，中和抗體血清轉化率為99％，能100％預防中度和重度的新冠肺炎病例。

巴林國家衛生監管局在對疫苗研發、生產過程，以及產品穩定性的相關科學數據進行審查後，進一步驗證疫苗的品質。此外，該局還確保疫苗製造商兌現「遵循藥品生產品質管理規範」，以及「符合國際製藥行業標準和巴林國家衛生監督管理局要求」的承諾。

此外，巴林國家衛生監管局還諮詢該國臨床研究委員會的意見，該委員會由醫學專家、研究人員、學者和醫生組成，該委員會同時也負責批准相關臨床試驗。巴林免疫事務委員會也批准這款疫苗上市。

(工商 )