大腸癌已連續12年蟬連十大癌症之首，包括藝人豬哥亮、賀一航、李國修等人都是因為大腸癌病逝，一般認為大腸癌與飲食不正常有關，但醫師表示，其實還有一個危險因子，太少曬太陽也會增加大腸癌風險，尤其是冬天，但多數人都忽略。

美國加州陽光營養與健康研究中心博士葛蘭特在《癌症》期刊（Cancer）發表一篇研究指出，比較美國東北部和西南部兩大區域的飲食內容、光照亮及癌症發生率，結果發現美國北部大腸癌、乳癌等癌症發病率明顯比南部要高，其中曬太陽時數越少的地方，罹患癌症的人越多。

此外，日本醫學博士宇都宮光明在「不曬太陽，當然會生病：正確曬太陽是預防百病的祕方」一書中指出，日本厚生勞動省20年前開始調查，結果顯示日照時間的長短與大腸癌發病率之間有關聯，光照量與大腸癌呈現反比關係。

至於為何光照量與大腸癌有關？由於維他命D是抗發炎物質，不但能抑制癌症細胞生長，也會抑制癌細胞轉移。葛蘭特博士的研究團隊解釋，人體接觸陽光的量若減少，體內自動合成維生素Ｄ的量也會變少，除了會引發骨質疏鬆，也可能會導致癌症。

雖然台灣地處亞熱帶，光照量充足，但根據奇美醫院統計發現，高達61％民眾都缺乏維生素D，推測可能與國人太注重防曬有關，連帶影響到維生素D的生成，尤其冬季日照時間較短，更容易增加罹癌風險。建議一天只要花15分鐘，避開中午紫外線最強的時間去戶外曬曬太陽，可幫助體內生成足夠的維生素D，降低大腸癌風險。

台灣女性不孕 可能與不愛曬太陽有關?

(中時新聞網)