墨西哥對抗2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）病例激增，首都墨西哥市政府今天表示，市中心和鬧區商店暫時必須在下午5時關閉，降低染疫風險。

墨西哥市市長薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）說，全市目前處於「緊急狀態」，但是像墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）一樣，她選擇不實施有約束力的限制，而是敦促居民留在家裡，減少社交活動。

墨西哥市和周圍都會區是墨西哥疫情重災區，最近幾週新增確診病例已經創下新高，政府預估疫情將持續惡化到明年1月。

市政府今天表示，根據遏制疫情措施，城內歷史中心區的「非必要」商店必須在下午5時關閉，和墨西哥零售商協會（ANTAD）有關的商店每週一將暫停營業。

墨西哥市表示，市內其他許多熱鬧地區的非必要商店也必須在下午5時關閉，包括波蘭科（Polanco）、聖塔菲（Santa Fe）部分地區，以及市內主要道路之一的改革大道（Paseo de la Reforma）及周邊地區。

墨西哥到目前為止通報超過120萬起確診病例，死亡人數逾11萬3000人，全球排名第4。但官員承認實際確診人數可能高很多。

(中央社)