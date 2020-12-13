郭雪芙出席活動現場出現人造雪。（粘耿豪攝）

郭雪芙出席活動現場出現人造雪。（粘耿豪攝）

郭雪芙為代言服飾品牌擔任一日店長。（粘耿豪攝）

郭雪芙今（13日）為代言的服飾品牌擔任一日店長，主辦單位還為喜歡雪景的她現場噴灑人工雪；被問是否有送給代言的保暖外套給另一半？她先推說：「我會送給乾媽、乾爹和妹妹，而且已經選購好了。」緋聞男友孫其君沒有？她尷尬笑回：「哈！哈！哈！我會逼朋友自己買，先送給我的家人，因為額度不夠！」不過她大方透露前陣子孫其君過生日，她與其他朋友有一起請他吃飯慶生。

收視與口碑都很不錯的運動競賽節目《全明星運動會》，最近傷兵不斷，除了藍隊隊長胡宇威前幾天驚傳右腳踝骨折，紅隊成員的孫其君之前腳也受傷，帶傷上陣比賽，是否有提醒男友？她擔心地說，確實聽說傷兵滿多，「昨天跟王子、毛弟去吃飯，毛弟也說他走樓梯不小心就扭到了。大家都受傷了！我都有跟他們提醒，要小心保護好自己」。她說王子也才問過她敢不敢去參加這節目，「我沒辦法，這需要有運動習慣的人比較能保護自己，我體力比較差，真的沒法，去了會變成拖油瓶」。

至於是否有想要挑戰的運動項目？郭雪芙說，她可能會想玩躲避球，因為國小時機入過躲避球隊參加比賽，她笑猜當時獲選可能是因為自己長得又高又壯，接球比較穩，國中時也參加過跳遠比賽，但成績「應該是很爛」。

(中時 )