2020年6月18日，遼寧大連星海灣跨海大橋發生一起跳海意外，一家三口跳海自殺，最後丈夫幸運生還，但他獲救時，竟對海警開說「報警吧！我殺了我的女兒！」

根據《網易新聞》報導指出，該名鄭姓男子因為投資比特幣失利，慘賠人民幣2000萬元（折合新台幣約8617萬元），無法負擔巨額債務的鄭姓男子，就帶著全家到興海灣跨海大橋，他先是用刀刺進3歲女兒的頸動脈，接著用毛巾包裹女兒屍體後，丟入海中。最後他再與妻子跳海自殺。

只是沒想到的是，最後鄭姓男子仍然幸運生還，只是了無求生意志的他，才獲救就要求報警。而在6月18日傍晚，海上救援隊也找到了鄭姓男子妻子的遺體。

最後法院依故意殺人罪起訴鄭姓男子，雖然鄭姓男子的辯護律師一度要將殺害小孩的提議轉到身亡的妻子身上，但鄭姓男子堅持所有事情都是他的決定，請求法院判處死刑。

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(中時新聞網)