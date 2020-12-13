南韓男子趙斗淳於2008年綁走1名8歲女童，隨後把人帶到教堂廁所施暴、性侵，導致女童大小腸流出，終身得安裝人工肛門，事後卻只被判處有期徒刑12年，日前刑滿出獄。趙斗淳出獄引發輿論譁然，大批媒體當天也到場拍攝，不料他身上穿的羽絨外套品牌意外躺槍，趕緊發出聲明並要求媒體馬賽克處理。

據了解，趙斗淳在首爾當地時間12日清晨6時42分步出監獄，當時門口聚集大批憤怒民眾，對著專車氣憤怒吼「x！王八蛋！出來！」。不久後，趙斗淳抵達老家安山市，步出專車的他身穿一件綠色的羽絨外套、頭戴鴨舌帽，面容因戴著口罩難以辨認，但白髮蒼蒼的模樣已和外界透過照片認知的樣子大不同。

趙斗淳出獄的新聞引發討論，眼尖網友也發現他當時穿的外套，正是在南韓相當受歡迎的法國品牌，甚至從型號、尺寸到價格都逐一解析；網友透露，該品牌曾找男星李敏鎬等藝人代言，而趙斗淳穿的羽絨外套每件網路零售價為10萬韓元（約新台幣約2581元），相關資訊隨即掀起熱烈討論。

眼見旗下商品成了「趙斗淳著用」，該法國品牌緊急發出聲明，強調「今日早晨，犯下性侵兒童惡行、引起全民公憤的趙斗淳出獄，他當時身穿本品牌的羽絨服飾。我們對此深感遺憾且意外，鄭重懇求媒體報導時，對本公司的商標進行馬賽克處理。」

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(中時新聞網)