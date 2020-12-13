祈錦鈅（小鈅）日前拍攝2021寫真年曆，一系列的寫真照片結合穿搭運動內衣，穿出軟Q肉彈視覺新震撼，小鈅說：「自出道以來接到好多的拍攝寫真邀約，會有這次寫真年曆的誕生最主要是健康性感的企劃方向適合即將推出的新歌〈兇兇的〉音樂曲風，再來我現在的狀態在各方面是最滿意的，今年25歲對於美感的看法和呈現也有所不同，過去的舊照片和影片不用在回味懷舊了。」

拍攝前一個月她每天健身三個小時把線條練出來，小鈅說：「為了拍攝這些照片，已經一個月沒去海底潛水，沒去的原因是擔心曬太陽把膚色曬到不均或皮膚被水母攻擊，想保有膚質的最佳狀態獻給歌迷。但完成拍攝後已經定好冬潛計畫，想迫不及待回到大海裡，應該是太想念大海，有天作夢自己在海底潛水要閉氣，夢中有感受到閉氣太久橫隔膜抽動快窒息的感覺，還好後來驚醒，差點在睡夢中窒息。」

祈錦鈅「兇器」外露比籃球大視角。(圖/ShaShin提供)

年曆成果接近零修圖，只是小鈅很久沒有拍攝一系列「兇器」外露的作品，一開始有些不習慣。經紀公司特別要求這次在拍攝，挑選清一色女性的攝影師和相關工作人員，讓拍攝進行順利。小鈅開心表示：「很喜歡這次的作品等不及要跟大家分享！這不算是全新的我，還不如說是真正的我，可以做自己被支持真的很棒，後來看到作品發現自己可以駕馭，也很喜歡自己超自然的身材。」

(中時 )