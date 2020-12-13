藝人譚艾珍之女、同時身為作家與演員的歐陽靖，今年3月宣布跟日籍攝影師RK結婚，且已懷胎5個月，而因新冠肺炎疫情日益嚴重，她獨自回台待產，最後在沒尪陪的情況下生下兒子「新醬」，日前被爆夫妻情生變，她也認了因分隔兩地加上防疫觀念差太多，跟老公失和，而今天她再度發文，吐露心聲，表示即使最終無法獲得RK諒解，也不後悔留在台灣的決定。

歐陽靖今天發文，表示她跟日籍尪的處境曝光後，超多人傳訊關心她，也發現其實很多人跟另一半，也有因疫情分隔兩地甚至彼此發生歧見，直言「我的狀況在2020年絕對不是少數！」。

她表示國際婚姻或是異地赴任的夫妻為數不少，很多人都像她一樣，獨自養胎、生產甚至育兒，「不知道何年何月孩子才能看到爸爸第一眼？這是一種孤寂而無助的感覺」，也有很多人埋怨另一半寧可工作也不選擇家庭，而歐陽靖想跟這些朋友說：「妳並不孤單！而這一切都會過去！2020年快結束了，國境的大門會再度打開，世界總將恢復運轉」。

歐陽靖也吐露堅持留在台灣的心情，表示都是為了保護孩子的安全，即使因此日籍先生最終無法諒解，她也不會後悔，因為「這是身為一位『母親』的正確決定」，同時勉勵同樣處境的人，如果是跟她相反，選擇為了跟丈夫團聚而回到疫情嚴重的國家，也無須擔心、自責，因為夫妻之間本就該在艱難的日子中互相扶持，「這是身為一位『妻子』的正確決定」，歐陽靖跟很多人一樣，也覺得2020年是個大考驗，但「謝謝孩子給我勇氣，謝謝大家關心，我們一起加油！」。

(中時新聞網)