台北市積極推動無圍牆博物館走讀路線，台北市長柯文哲13日親自走讀松山文創園區，體驗台北文青的一日生活，松山菸廠園區內的古蹟1樓空間全面開放，讓市民有更多的休閒空間，未來將會串聯台北機廠鐵道園區、國父紀念館、台北101，新舊融合成為北市的文化與體育重鎮。這是一場城市的文化運動，也將帶動地方的繁榮與市民的榮譽感。

「不只是圖書館」前身為松山菸廠中的女澡堂，今年7月重新整修啟用，全館以「泡書」為核心概念、日式澡堂為意象，收藏百種以上國內外設計雜誌，1萬本平面、工業、建築等書籍。泡書區座位巧妙的使用書籍堆砌成階梯，打造出群書環繞的下沉式閱讀空間，不少民眾在現場參觀、工作，感受文青的氣息。

「不只是圖書館」前身為松山菸廠中的女澡堂，今年7月重新整修啟用，全館以「泡書」為核心概念。（游念育攝）

台北市長柯文哲13日親自走讀松山文創園區，體驗台北文青的一日生活。（游念育攝）

柯文哲表示，「信義松菸－無圍牆博物館」將設計、時尚、體育為此區域的文化主軸，將在2021年開園10周年的松山文創園區與2022年即將落成的台北大巨蛋共融共創。

隨著柯文哲的腳步走到松山文創園區2樓，搶先體驗即將開幕的「黃翊工作室」，機器人變成舞者與咖啡師。「黃翊工作室＋」2010年創立舞團， 2015年時轉職為繼雲門舞集後，成為全台灣第2個全職舞團，預計明年5月推出《機器人咖啡館》實驗定目劇計畫，表演者將飾演店員、客人，現場還會有小型庫卡機器人幫忙泡咖啡、做餐點，讓觀眾可以觀賞高科技機器人與藝術創作的結合成果，非常令人期待。

北市文化局指出，松山文創園區兼具了古蹟建築的時光美感和文創產業的創新活力，未來台北大巨蛋落成開幕後，更會串連周遭的百貨商場、文化場域等生活空間，形成兼具設計、時尚、體育和文創等豐富元素的生活聚落。

(中時 )