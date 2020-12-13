中天新聞台被NCC撤照，停止在有線台上播映，並轉戰網路頻道。沒想到NCC小編卻發文暗示將來可以管制到網路上，國民黨立委賴士葆痛批，NCC將獨立機關自我矮化成為民進黨的附隨組織，要將中天追殺至盡才肯罷休。

小編發文暗示被網友罵翻，NCC也急澄清並道歉，然而賴士葆認為，NCC見風向將過錯推給小編的戲碼早已老掉牙，沒有人相信，也沒有人想看。

賴士葆批評，蔡政府真的很瘋狂，不在乎登上有史以來以政府公權力封殺媒體的黑暗紀錄。中天新聞熄燈的第一天轉進網路，訂閲數節節上升， NCC立刻公布要嚴管網路的辦法，列出諸多相關規定。

賴士葆質疑，全世界只有極權國家才敢真正去管制網路，蔡政府要步上後塵？奉勸蔡政府，無止境的追殺媒體箝制新聞言論自由的政權，絕對就是一步步走向下台的起始，歷史是一面鏡子，蔡政府不會例外。

賴士葆指出，全世界都面臨數位時代通訊傳播的管理問題，蔡政府以為全面執政可以為所欲為，將台灣的民主倒回威權時代的獨裁專制，濫用公權力消滅一切不同政治立場的聲音，以為讓所有媒體全面綠化就可以永續執政，真的是大錯，權力令智昏，要與網路為敵就是與全民為敵。

賴士葆也痛批NCC，將獨立機關自我矮化成為民進黨的附隨組織，令人扼腕、嘆息，學者嚐到權力的滋味，竟然可以迅速拋棄理想和專業，毫無格調的自甘淪落到為執政者效犬馬之勞，甚至是急先鋒，要將中天追殺至盡才肯罷休，NCC其實只是激發更多反抗暴政的人揭竿起義罷了。

(中時 )