苗栗縣今年在教育部明日閱讀日計畫中，勇奪參加率以及進步比例全國第一。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

教育部推動「明日閱讀日」統計全台共有667校以多元方式推廣閱讀，今年參加率最高的縣市是苗栗縣，縣內高達86.1％學校響應，進步比例更高達44％，拿下雙料冠軍，苗栗縣政府教育處強調，將持續打造晨間閱讀的風氣，逐步達成「幸福苗栗、閱讀領航」願景。

明日閱讀日為教育部「身教式持續安靜閱讀」（簡稱MSSR）晨讀活動的子計畫。縣府教育處長邱廷岳表示，身教式持續安靜閱讀強調師長以身作則，扮演孩子閱讀的楷模，在提供安靜閱讀的環境中持續不間斷閱讀，同時也尊重學生自主選書的權利。

邱廷岳強調，閱讀教育應從興趣著手，讓孩子選自己喜歡的書，不要太多干擾，持之以恆後就能養成閱讀習慣。今年苗栗縣參加率為全台最高，縣內高達86.1％學校，去年60校參加今年增加至124校，進步44％，參與率與進步比例冠居全國，顯見縣府多年來持續推動閱讀已開花結果，「幸福苗栗、閱讀領航」的願景正逐步達成。

苗栗縣六合國小獲績優學校獎，校方分享推動晨讀運動MSSR作法，強調身教重要性，校長親自入班陪伴靜讀，並進行全校聊書活動，不僅學生反映喜歡校長、老師陪著閱讀，許多教師更反映，推動MSSR讓學生的學習成績與寫作能力向上提升約32％，且學習態度也明顯更為積極。

(中時 )