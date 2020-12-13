日本媒體13日報導，大陸國務委員兼外長王毅上月訪問東京，與日本外相茂木敏充會面時，曾邀請對方於明年訪華。此外，日本防衛相岸信夫與大陸防長魏鳳和14日將通電話，雙方料將商討中日「海空聯絡機制」。

共同社引述消息報導，王毅在會談時表示，希望茂木明年訪華，但對方僅回應，將在合適時間探討相關議題。會談亦同意部長級「中日經濟高層對話」預定明年在日本召開，王毅的邀請則似乎是希望茂木單獨訪華，至於由茂木、王毅擔任主席的「中日高級別人文交流對話」，將在大陸舉行。

王毅基於中日外交部門明年的交流計劃，提議舉行副外長級戰略對話和探討國家安全領域課題的副部長級安全對話。報導分析，中方此舉是希望在美國與亞太盟友共同推動印太戰略之際，與日本營造友好氣氛，讓大陸領導人得以順利訪日。

此外，日本防衛省12日透露，岸信夫將與魏鳳和單獨會談，是前者上任後首次。兩國已協調會談方向，除「海空聯絡機制」外，還會談及大陸公務船多次進入釣魚島（日本稱尖閣諸島）海域問題，緊張局勢升溫亦是其中的焦點。

「海空聯絡機制」設立的目的，是避免在釣魚台周邊等海域發生意外。雖然上述機制早就於2018年啟用，但其核心熱線至今仍未開設。

(中時 )