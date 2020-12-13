女神徐若瑄（Vivian）前陣子接連忙著宣傳電影《孤味》以及新專輯《I`m V》，親民的她仍樂於在網上分享生活日常，而徐若瑄日前則曬出與賈靜雯同框照，並直呼：「有小小孩的媽媽們頭髮總是會越剪越短」。
徐若瑄在文中直呼：「有小小孩的媽媽們頭髮總是會越剪越短」，Vivian也進一步寫下2原因：「1,洗頭吹頭比較快節省時間 / 2,就算忙到狼狽不堪的時候看起來比較有精神」，而仔細看照片，身為媽咪徐若瑄和賈靜雯則都是留著一頭俏麗短髮。
照片中，徐若瑄、賈靜雯都頂淡妝入鏡，童顏的徐若瑄身穿灰色大學T，賈靜雯則是身穿深色上衣搭配藍外套，雙姝穿搭有型，而兩人身為孩子的媽依舊保養有術，不論是顏值或氣色都絕美。
徐若瑄發文引發媽媽網友狂讚：「媽媽的偉大」、「同感 沒辦法浪費時間在吹頭髮上」、「講了媽媽們的心聲」、「剪短就回不去了」，不過也有人留言狂讚：「女神長髮短髮都好看，各有千秋」、「兩位美女 短髮一樣美」。
(中時新聞網)
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