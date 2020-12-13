美國總統川普欲透過法律訴訟改變大選結果的希望再度落空，聯邦最高法院11日駁回德州共和黨籍檢察長派克斯頓企圖扭轉喬治亞等四州確認拜登勝選的訴訟。對此，律師葉慶元感嘆，「爛戲結束」，並分析美國最高法院駁回的理由。

對於川普陣營企圖翻盤總統大選結果再度失利，葉慶元12日在臉書上表示，「爛戲結束，最高法院駁回德州訴訟」，他指出，一如所料，美國聯邦最高法院直接駁回德州請求廢棄密西根等4州拜登選票之訴訟，和之前駁回賓州共和黨議員要求廢棄對拜登有利的選票案件相同，沒有舉行言詞辯論程序。

葉慶元分析，最高法院駁回的理由，是德州欠缺當事人適格，即「德州對於其他州的選舉行為，欠缺司法足以審認的利害關係」。

網友們也留言回應，「當事人不適格」、「當時看到這個新聞只覺得好笑：德州何時變成太上州惹？！乾脆獨立不就升格惹？！」、「對美國的司法有信心，對台灣的司法沒信心」、「一如往常，川普敗訴。可憐台灣一堆川粉又要玻璃心碎了」。

(中時新聞網)