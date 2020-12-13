由吳念軒、方志友等人主演的TVBS、愛奇藝《粉紅色時光》已熱播數集，男主角吳念軒因之前在大陸拍戲，日前返台後又依規定居家檢疫，剛出關不久的他12日傍晚首度現身該劇宣傳活動，與同劇的小鮮肉演員章廣辰、劉敬特別快閃「新北歡樂耶誕城」和粉絲互動，坦言很開心能夠跟演員們團聚，並透露：「其實最想念的是鮑姐（飾演他奶奶的鮑正芳），很懷念一起對戲的時光。」

吳念軒、章廣辰及劉敬一抵達新北耶誕城即造成粉絲轟動，粉絲見到偶像簡直嗨翻天，小鮮肉演員們也祭出「粉紅茄芷袋」送給支持《粉紅色時光》的粉絲們，現場百份「粉紅茄芷袋」全數發完，足見三帥的粉紅魅力！他們還抽出幸運粉絲一起拍拍立得留念，粉絲們得知消息紛紛前來排隊領取號碼牌參加抽獎。三人一字排開，現場尖叫聲四起，幾乎聽不到演員們的自我介紹，成功為《粉紅色時光》造勢！

吳念軒、章廣辰、劉敬快閃「新北歡樂耶誕城」和粉絲互動。（TVBS提供）

吳念軒、章廣辰、劉敬快閃「新北歡樂耶誕城」和粉絲大合照。（TVBS提供）

之前就常到新北耶誕城的吳念軒表示：「耶誕節想帶我的家人來，因為我媽很喜歡這種地方，而且她最近比較有空，很久沒跟她見面了想聚一聚。」他還說耶誕節就是要跟家人一起度過，所以故意在行事曆那一天寫「耶誕節不要工作」。《粉紅色時光》每週六晚間10點在TVBS 42頻道以及愛奇藝同步播出。

(中時 )