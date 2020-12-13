2020年對所有人來說都十分難熬，在倒數的日子裡，不少人都希望能趕快迎接嶄新的一年，重新開始。對此，星座命理專家艾菲爾老師就帶來好消息！表示12生肖的朋友在2021農曆年前都會有好消息報到，替這辛苦的一年劃下完美句點。

【生肖鼠】

農曆年前，生肖鼠工作上的成功也帶動財運發展，這一整年辛勤工作，終於要迎來大豐收的果實，你之前累積的好口碑丶好人脈，讓你終於得到收穫，也給了自己及家人一個交代，讓他們不再擔心。你的收入增加許多，甚至可以抽出一些資金來投資，讓你名利雙收。

【生肖牛】

農曆年前，生肖牛能獲得一個值得依靠的對象。也許是愛情上找到可靠的另一半，也可能是尋到難得的知己，在他面前，你可以自在的做自己，不用顧慮形像或是後果，而且不管是人生大事丶或是生活瑣碎的小事，你都想第一個跟他分享，而他也非常願意傾聽。有這樣的人做你的後盾，你能信心滿滿，面對所有的挑戰。

【生肖虎】

農曆年前，生肖虎的壓力有點大，不確定自己未來的目標。幸好會有貴人為你開解，指出你的盲點與生路，讓你終於從迷惘的沼澤中脫身。記得貴人給你的建議要好好珍惜，這個轉機是對你有益的，請你無論如何都要照著做，這會是你翻身的大好機會。

【生肖兔】

農曆年前，生肖兔的桃花運正紅，所有關於婚慶的喜事，都是你的大好事。眼看著身邊的親戚丶好友一個個步入禮堂，這似乎也挑起你年底前必定結婚的心。你本身條件好，年底前遇到心儀的對象時，大有機會脫穎而出，幫自己爭取到一個經濟條件好丶顏值高的對象。

【生肖龍】

農曆年前，是生肖龍審視自己丶改變自己的好時機。而這樣努力改變的你，都會有人看見，想要挽回過去遺憾的話，請勇敢踏出第一步，傳達你會變得更好的決心毅力，那你實現心中所求的機率必會大增。特別是愛情方面，只要改善過去不斷讓兩人爭執的缺點，你在2020結束前複合的機率非常高。

【生肖蛇】

農曆年前，生肖蛇除了拓展外在事物，最重要的是你開始懂得突顯自己的優點丶展現自信。你不再盲目追隨別人，也開始學著不因他人的言論而否定自己，並欣賞自己的優點，將其發揮到最大化。這份自信也吸引到身邊的人，讓你人氣變高，你甚至從中慢慢學習到如何經營人際關係。

【生肖馬】

農曆年前，是生肖馬立下新年目標的大好時機，無論是想要考試獲得高分丶工作達到業績丶順利脫單丶或是努力拼個小孩，能實現願望的機率是非常大的。主要是，你本身是有目標就會努力去做的人，老天爺也特別欣賞你的決心，會助你一臂之力。

【生肖羊】

農曆年前，是生肖羊的最佳時機，你不管做什麼事都有如神助，想跳槽剛好遇到貴人幫你說話丶求職時理想的公司也一眼看中你，根本是連打瞌睡都會有人送枕頭的幸運星。而事業運超旺的同時，也要記得自己的本分，保持謙虛丶得到成功也要更努力，那麼成功之日絕對是近在咫尺。

【生肖猴】

農曆年前，生肖猴會迎來變動，不管是搬家丶轉職丶升職丶結婚丶或有了小寶寶，這些新的變化都是非常好的轉變，讓你更能發揮所長，你終於覺得自己的角色得到了認可，這也為你的未來帶來好的影響，至少往後的3～5年，你都能因為這個好的轉變而受惠無窮。

【生肖雞】

農曆年前，生肖雞的運勢基本上是平順穩定，特別是健康方面，最讓人放心。另外不管是生活丶事業丶還是愛情上，原本困擾著你的小人也會一一從你身邊退散，讓你做事終於不再綁手綁腳，開始放膽去做一些新的嘗試，這對你的未來發展非常有幫助，記得堅持自己的目標。

【生肖狗】

農曆年前，生肖狗桃花運會大幅度翻漲，連情商也跟著開竅，各種戀愛戰略簡直是手到擒來。有機會遇到一個真心實意的對象，對方可能就是你的命定戀人，可以主動親近。如果有人跟你告白，建議你可以答應交往，另外有伴侶者有機會被求婚或是訂婚，愛情運大吉。

【生肖豬】

農曆年前，生肖豬的心境豁然開朗，更加懂得自己真正想要追求的是什麼，不管是工作還是愛情，你都有清楚的目標丶並朝目標努力邁進。當你迷失自己時，只要不忘初心，堅定地朝著目標走，並時時審視自己有沒有走在正確的道路上，你一定會穩定順遂的過完2020。

(中時新聞網)