打破電視播報傳統！中天主播吃漢堡報新聞 不必再餓肚子啦

中天新聞台換照失敗，12日凌晨正式告別52台，轉戰網路發展迎向新生，總訂閱數已經突破200萬人次，而即時和觀眾互動的新模式更引發新一波關注。美女主播鄭亦真今(13日)在播報台上與YT聊天室的網友們互動，為了感謝網友「刷一排漢堡」，她也首度邊播報午間新聞邊吃漢堡，瞬間引起不少網友討論。

鄭亦真今在播報午間新聞的過程中，有不少網友在聊天室許願要她吃漢堡，也在留言室「刷了一排漢堡」，過沒多久，工作人員真的直接送上一顆漢堡給她；為了回應網友的熱烈支持，她則是首度在播報新聞的過程中吃漢堡。

鄭亦真除了感謝網友支持外，更說「平常都是餓著肚子播完新聞才吃午餐，這次吃超商漢堡已經很高興了，希望聊天室人數可以更多，明天中午讓她可以吃到速食店漢堡。」

而這段畫面掀起不少網友討論，有網友在批踢踢貼文表示，「這也太超前了吧，中天轉型太成功了吧？？？」其他網友見狀後也紛紛留言，「網路平台這樣還ok啊」、「恭喜轉型」、「打破框架」、「以後不用鳥NCC就是爽」、「這個屌，反而殺出一條生路XD」。

另外，中天新聞在走向YT後，主播群轉戰網路完全擺脫包袱，播報風格變得活潑有趣，讓不少人都驚訝不已，加上跳脫以往觀看新聞的印象，在網路引起極高討論度，粉絲們的留言也讓主播群感受到觀眾對中天新聞的支持。

(中時新聞網)