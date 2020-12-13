美國總統當選人拜登的太座吉兒，是擁有博士學位的教育學家，她的推特id也是「拜登博士」。吉兒一邊養育3個孩子，一邊花了10幾年時間完成學業，並致力推動公共教育。

不過《華爾街日報》社論版專欄作家艾普斯頓，昨天在該報發表文章，勸諫吉兒不要曬她的博士頭銜。文章一開始稱她「第一夫人─拜登太太─吉兒─老姐」，「妳有可能把名字前的博士頭銜去掉嗎？吉兒拜登博士聽起來、感覺起來就是有點像在騙人，更別說有點滑稽。」

艾普斯頓在文中批評某些學校，頒發榮譽學位給名人的陋規。但吉兒並非如此，她並非拿到榮譽博士學位，而是自己掙得，2007年她拿到博士學位時，已經55歲。

艾普斯頓建議吉兒，「未來4年在全世界最棒的公家房舍，以第一夫人吉兒拜登的身分，過著美好的日子。」

艾普斯頓的文章刊出後，他自己和《華爾街日報》論壇版都遭撻伐。吉兒的發言人拉羅沙怒批論壇版主編塔蘭托，該文是性別歧視，讓它見報丟人現眼，「如果你尊重女性，就該把這令人厭惡、展現沙豬思想的東西下架，並且向她道歉。」

副總統當選人賀錦麗的夫婿任德龍，也發文力挺吉兒，稱這類文字絕對不會拿男人做文章。

(中時 )