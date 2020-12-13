台中線上爵士音樂會將在12月14日和15日登場，歌手艾怡良和台北爵士大樂隊與民眾相約線上見。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市文化局舉辦「2020台中線上爵士✕現場音樂會」在12月溫馨登場，「線上爵士音樂會」明晚起一連兩天晚間線上開唱，並打出引人矚目的「市長牌」，由台中市長盧秀燕初試啼聲，與台中少年兒童合唱團帶來溫馨演出，卡司包括金曲歌后官靈芝及艾怡良等歌手及樂團；「現場音樂會」則在24日晚間於台中國家歌劇院推出「爵式聖誕夜」，需購票入場。

每年讓人引領期盼的台中市爵士音樂節，今年改在線上開唱。台中市文化局長張大春表示，新冠肺炎疫情澆不熄樂迷的熱情，音樂是撫慰人心的最佳良藥，為替全球民眾加油打氣、傳遞「爵士不打烊」的精神，今年推出「2020台中線上爵士✕現場音樂會」，讓爵士樂迷能安心與家人朋友享受優質的爵士音樂會。

「台中線上爵士音樂會」將於12月14日和15日晚間7點播出，分為爵士經典、爵士回潮兩集，由藝人黃子佼主持，音樂會開場將由盧秀燕和台中少年兒童合唱團帶來應景又溫馨的演唱。

此外，邀請華語樂壇靈魂樂唱腔代表、榮獲第28屆金曲獎最佳國語女歌手獎的艾怡良；被封為「台灣拉丁爵士女王」、榮獲亞太熱歌榜中榜最具影響力大獎殊榮官靈芝，與台北爵士大樂隊和台中青年爵士樂團同台飆歌；還有台中樂器節樂器演奏比賽的長笛組冠軍張家嘉及薩克斯風組冠軍李哲安等人帶來精采演出。

台中市文化局邀請樂迷朋友鎖定臉書上線欣賞首播，包括台中爵士音樂節粉專、台中市長盧秀燕粉專及台中文化小尖兵等粉專都會進行聯播。

(中時 )