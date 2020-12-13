雖然美國總統川普選戰失利，但是許多川普支持者仍然熱情的力挺到底，並表示無論法院怎麼判，他們仍然堅信選舉不公，並且上街頭表遊行。結果川普支持者與反對者發生衝突，演變成流血暴力事件，華盛頓州出現1起槍擊事件與4起刺傷事件，開槍者已被警方逮補。

紐約時報(NY times)報導，美國最高法院駁回了德州提出的選舉不公之訴，表示川普陣營提不出具體證據。這對川普支持者是一大打擊。數千名支持者從周六起，在華盛頓州的首府奧林匹亞(Olympia)發動群眾遊行。然而，反對川普的群眾也上街反制，這就造成了群眾衝突。

奧林匹亞警察表示，已發生多起群眾混戰，在州議會廣場的鬥歐有4人遭刺傷，並有出現1起槍擊事件。

President Trump flies over Freedom Plaza aboard Marine One, with the crowd cheering from the ground #MarchForTrump #MAGA #MarchFor45 #DC pic.twitter.com/fKn2GJtEPq — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) December 12, 2020

社交媒體傳出奧林匹亞衝突畫面，穿著黑衣的反川普抗議者，向挺川普群眾走近,然後聽到一聲槍響，，一名挺川者倒在地上，其他人趕緊尋求幫助。在另一個影片，看到這個開槍者逃跑，他戴著紅色帽子。

華盛頓州巡警發言人克里斯·洛夫蒂斯（Chris Loftis）說，有兩人涉嫌此事件，但有關槍擊事件的具體細節尚不清楚，包括被槍擊者的狀況。

另外，在東岸的華盛頓特區，也出現群眾集會的滋事，造成多人受傷，至少有8人送往醫院，當天有23人被捕。

(中時新聞網)