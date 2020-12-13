邱振哲將於明年1月2日在nu-zone舉辦演唱會。（益極娛樂提供）

邱振哲將於明年1月2日在nu-zone舉辦《失戀學》巡迴最終場演唱會；距離上一場「期中考」演唱會隔不到半年時間，邱振哲這次再辦「期末考」，更將該場演出定調為「暫別專場」，打算在演唱會後去「流浪」；他表示因先前幾位好友接連過世，讓他在演出工作及創作上面臨巨大沉重感，想藉著這次演出後去環島鬆口氣，解釋說：「我想騎腳踏車環島，替我那些已經先走的兄弟們，好好地去看看這個世界的風景，因為他們在還沒離開之前，大伙跟我一樣都是只顧著埋頭工作，常常忘記身邊一切的個性，我想帶著這些遺憾，替他們走這一趟，也算讓自己喘口氣放鬆。」

許多歌迷擔心他是否打算暫退歌壇？邱振哲不忘喊話：「等環島回來之後，我會全心埋入新專輯的製作，要做出一張讓我完全滿意不愧對自己的專輯，然後重新帶著作品與新的狀態跟大家見面。暫別歌壇，只是短期間內台灣不會再有專場個人演唱會而已，大家應該還是能夠在各地音樂活動看到我的演出。」

明年一月再度開唱，由於距離上一場「期中考」演唱會隔不到半年，邱振哲決定再搞一場「期末考」演出，「朋友得知我不到半年又要辦演唱會覺得我瘋了，但我希望能藉著演出告別2020的不愉快，也期許這場演出能成為一個里程碑，所以在這場演唱會上我動用了小巨蛋團隊等級的一線職業樂手、燈光、演出內容，也全數把所有以往大家熟悉的作品重新編曲段落，整場演出曲目將近20首，而且還在不斷增加中」。

邱振哲更找來孫盛希、許莉潔擔任嘉賓，也將在演唱會首唱紀念已故好友的作品《說好的》，他表示：「2020年實在太令人難過了，疫情發生外，我在今年內送走3位對我的音樂生涯有著共同重要回憶的兄弟與朋友，讓我產生很多感觸寫下了這首《說好的》，紀念我們共同打拼熱血的樣子，也告訴他們我會連著他們的份繼續走下去。」

(中時 )