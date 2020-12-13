34歲南韓女星林李智（임이지），因長相神似日本女神廣末涼子爆紅，然而進入演藝圈後星途不順，浮載浮沉15年，才終於決定轉型當YouTuber，拋開玉女形象，改以性感模樣示人，雖然再度掀起熱烈討論，卻也備受爭議，還遭酸「網路妓女」，而她本人也以辣照反擊。

林李智2005年拍攝印表機廣告出道，還曾組成女團發展，但演藝事業都不見起色，近年來轉型YouTuber，經常穿著清涼彈奏鋼琴，大方展露自己的好身材，不時以火辣裝扮亮相，吸引大批粉絲關注，目前已經累積將近50萬訂閱者，幾乎每支影片都有可觀的觀看次數，大尺度拍攝也讓她飽受抨擊。

林李智日前在YouTube更新頻道，透露最近發生很多事，「就個人而言，我過著令人滿意的生活」，然而卻被酸民認為是網路妓女，對此她有在考慮要提告，也自嘲說道，「我很慶幸我是網絡妓女，比起妓女，網絡妓女在體力上不會太累。」坦言自己真的有點累。

影片中出現林李智性感泡澡的模樣。

由於星途坎坷，過去林李智曾在烤肉店兼職，做過普拉提導師，「還是演戲的慾望，我都厭倦了，從各方面都體力不支了。」她在影片中首度公開泡澡的模樣，雖然穿著白色上衣，卻還是因為遇水激凸，讓人不知道視線該放哪好，也意外讓大部分網友歪樓。

(中時新聞網)