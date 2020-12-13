台北市才有青山宮遶境鞭炮惹民怨，台南市13日遭遇相同情況，中西區除了寺廟建醮活動封路，還有廟會遶境，有居民一早就被噪音吵醒，忍受一整天鞭炮、塞車、違停轟炸，氣得狂打市民服務平台電話並上網怒罵，台南市警方強調已全力派員在路口疏導。

台南市13日有多場廟會活動，多數集中在中西區，海安路、民族路、神農街、正德街等路段因寺廟建醮大典封路，市區交通已打結，其中府前路一段與開山路口另有廟會陣頭遶境，更是一度造成大塞車。

台南市鬧區13日廟會遶境一整天，大塞車民怨四起。（程炳璋攝）

台南市部分路段13日因遶境造成塞車，連機車都無法進入。（程炳璋攝）

中西區居民更是一早5時許就被廟會人員喧嘩聲吵醒，接著一整天忍受鞭炮、鑼鼓、塞車與違停，台南市民服務平台電話1999遭居民狂摳擾民，內容以路邊併排停車違停與鞭炮噪音為主。

住在府前路一段的陳姓居民氣得在自己臉書上網要大家一起打爆1999電話，她表示，拒絕沉默放任劣質宮廟文化擾民，「陣頭一直吵，我就一直打」、「是把我們居民當塑膠？」。

有網友在臉書社團粉絲頁發文以「恐怖的府前路」形容廟會遶境的「塞車盛況」，有人留言表示「吵到吞了安眠藥都睡不著」。

台南市警2分局表示，府前路一段與開山路口的遶境活動，廟方聲請共13頂轎1800人，實際人數略多，市區路幅小，13日上午造成塞車，警方已全力疏導。警方強調廟方聲請路權至晚間12時，晚間10時後就須保持安靜，不得有喧嘩噪音。

(中時 )