「漆線雕」早期稱作「牽線仔」（台語），是傳統妝佛藝術，鳳山社區大學漆線雕課程開設多期，指導老師楊琇文帶領7位素人學員、12日起在高雄市立社會教育館推出《精絕妝活-漆線雕創作聯展》，呈現漆線雕結合多元媒材的協調及意境之美。

傳統漆線雕用於佛像外觀雕飾，利用天然漆及礦物粉調製、捶打製成的漆土糰創作，講究纏、繞、堆、疊、塑、結等細膩技法，塑造如浮雕般的立體線條。女師楊琇文擁有34年妝佛資歷，在鳳山社大開課3年，積極培育傳統技藝的新一代接班人。

《精絕妝活-漆線雕創作聯展》展出學員多元創作作品。（楊琇文提供／袁庭堯高雄傳真）

鳳山社大漆線雕課程老師楊琇文（前排右三）與她的學員。（楊琇文提供／袁庭堯高雄傳真）

漆線雕重視構圖、流暢，比例層次皆與平面的繪畫觀念不同，實作具有相當大的難度。楊琇文開課後，吸引剪黏、春仔花（纏花）、紙帽、漆器、傳統彩繪等傳統技藝人士進修學習。從基本的「單線」開始，進階到「雙線」（麻花），甚至是魚鱗片的製作。

學員洪玉珠創作的珠寶盒作品「何仙姑」，利用漆線雕纏繞及蒔繪的技藝，呈現鹿的生動姿態與山的意境。

楊琇文表示，傳統技藝需傳承，但多元媒材結合、創新更是她開課的重要目的。楊琇文希望學生勇於放下原本的思維，放手大膽嘗試與改變。為了鼓勵學生創新，近年來楊琇文改採開放式課程，針對不同專長學生個別指導，也讓漆線雕呈現多元的面貌。

《精絕妝活-漆線雕創作聯展》11日起展至22日止，免費入場，詳細資訊可上鳳山社大及社教館網站查詢。

(中時 )