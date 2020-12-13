台中福華大飯店在疫情前將重要的Buffet餐廳美樂琪關閉，重新改裝後推出兩大中西餐飲品牌江南村、覓舍。(馮惠宜攝)

台中福華大飯店25周年慶特別將光雕互動投影展搬進大廳，趣味地呈現飯店故事與待客精神，光雕展自12月11日至2月28日，為期3個月。(馮惠宜攝)

歷經疫情洗禮，台中福華大飯店拼轉型，歲末年終舉辦25周年慶，並將昔日最受歡迎的中式餐廳：江南春熄燈、重新裝與調整菜色，催生出江南村、覓舍Meets兩家餐廳，分別主打江浙料理及主題式的創意料理，其中覓舍Meet主打無框架創意料理，由曾在紐約米其林餐廳ATO擔任主廚William沈緯綸坐陣，端出一道道新鮮美味的餐點。

西餐廳覓舍Meets映入眼簾的是頂天的酒窖，主廚將西餐以無框架創意呈現，翻開菜單無價位的編排是廚藝團隊的巧思，首度採用「PICK3」點餐模式，將國人愛分享、嘗鮮的特點融入點餐設計，多人用餐享有更多樣的選擇。

覓舍Meets主廚William擅長將在地韻味融入餐點，料理採創意手法，保留食材原汁原味、新鮮等特色，並講求美學精緻擺盤，提升視覺及味覺感受無框架的創意料理形式，透過團隊的巧思，將國人愛分享愛嚐鮮的特性結合點餐方式，盼以共享美好時光的意念，拉起餐桌上的溫度。

配合台中福華25周年慶活動，覓舍也在12月推出「PICK3」限時饗鮮優惠價880元，邀請新舊故知，一同體驗滿足視覺及味蕾多層次的無框架料理。

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