「台南2021耶誕跨年系列活動」13日在佳里蕭壠文化園區上演親子歡樂嘉年華，邀請多位街頭藝人與「銀河谷音劇團」演出，台南市長黃偉哲下午也帶著來台演出的國際美聲馬丁、李美潔到場同樂。（台南市府提供／劉秀芬台南傳真）

「台南2021耶誕跨年系列活動」13日在佳里蕭壠文化園區上演親子歡樂嘉年華，邀請多位街頭藝人與「銀河谷音劇團」演出，台南市長黃偉哲下午也帶著來台演出的國際美聲馬丁、李美潔到場同樂。（台南市府提供／劉秀芬台南傳真）

「台南2021耶誕跨年系列活動」13日在佳里蕭壠文化園區上演親子歡樂嘉年華，邀請多位街頭藝人與「銀河谷音劇團」演出，台南市長黃偉哲下午也帶著來台演出的國際美聲馬丁、李美潔到場同樂，現場也發送起耶誕小禮物，與小朋友玩成一片。

黃偉哲指出，有別於過去跨年活動只在特定區域辦一場，市府把耶誕跨年系列活動分散在多個地區，包括麻豆、佳里、新營及城區等等，藉著許多活動來減少區域邊緣化問題，多樣的活動讓不同年齡層民眾都喜歡。12月可說是台南的耶誕跨年月，歡迎全國民眾多來台南走走逛逛及吃美食。

新聞及國際關係處表示，今年特別邀請到唯一受到日本飛行船劇團認證的「銀河谷音劇團」，來到蕭壠文化園區演出「小和尚漫遊蕭壠奇遇記」。今天現場還安排童子軍團體的闖關遊戲，許多小朋友都玩得不亦樂乎，黃偉哲和馬丁、李美潔也一起逛活動攤位、玩泡泡，與現場民眾歡樂互動。

黃偉哲表示，台南耶誕跨年系列活動繼去年在蕭壠園區推出兒童劇團秀之後，今年活動再加碼、加場，上周已在總爺園區舉辦野餐音樂會，接下來大家還可以期待12／27在新營體育場的青春流行夜晚會，屆時將有五堅情(陳零九、婁峻碩、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒)、柯泯薰、Spark、翁立友、大支等歌手接力演出。

(中時 )