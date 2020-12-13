台灣處處有溫情，新北市一名男子，涉及犯罪必須入監服刑，但男子入監當天卻沒有現身報到，警方執行拘提時前往男子家中查看，發現男子生有5名子女，但全部擠在同一條棉被裡，警方見狀相當不捨，先趕緊給5條棉被，再送出生活用品。

三峽警分局送上資源(圖/警方提供)

42歲的溫姓男子，報到入監時，臉色看起來不對勁，因此地檢署人員詢問溫男發生什麼事，溫男才說由於自己要即將入監，家中除了妻子外還有5名子女，全家人僅靠每個月一萬多元的補助，憂心被關之後小孩沒有人照顧。

三峽警分局橫溪派出所警員張嘉倫、簡成堉聽聞，前往溫男家中查看，一家人全部擠在同一條棉被，聽到小孩童言童語的說「媽媽，晚上睡覺好冷」，兩名員警除了先送上棉被，並自掏腰包買米、營養品等物資送給溫男家人。

分局長許芳毅得知這家人狀況，也同時送上資源，通報社會局及協調里長幫忙申請相關補助，許芳毅肯定兩名員警暖心舉動，表示雖然捍衛執法尊嚴、嚴正執法是警察天職，但依法執法外，仍能保持人溺己溺的心、集結眾人之力幫助需要幫助的人。

(中時新聞網)