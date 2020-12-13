新竹縣長楊文科就職即將滿2周年，新竹縣政府委託艾普羅民調公司，調查楊文科的施政滿意度及各項施政評比，民調結果13日公布，施政滿意度為65.2％，相較施政一周年的滿意度55.2％，成長10％。楊文科也表示，會認真看到各項民調數據，作為施政參考，不好的部分也會立即檢討改進。

民調公司以楊文科「拚經濟、重文教、享福利、樂安居」等4大施政主軸，作為調查依據，其中在防制新冠肺炎（90.2％）、照顧年長者（88.6％）、禁用瘦肉精美豬（87.7％）、提升教學品質改善學習環境（85.8％）、解決垃圾處理問題（84.2％）、推動友善生育養育城市（80.9％）等題目的滿意度或支持度，都超過8成。

此外，在推動共融式特色公園（77.5％）、提升城市健康形象（76.7％）等題目的滿意度，介於7至8成之間；另在解決學區問題（67.3％）、振興經濟促進觀光（66.0％）、改善交通（65.0％）等題目的滿意度，約為6成5左右。

楊文科表示，過去2年施政已為新竹縣未來30年榮景規畫出具體的施政藍圖，並完成各項扎根工作，並獲得初步成果，也感謝縣民的支持與肯定。楊文科也表示，縣府會認真看到所有民調數據，並作為施政的參考，化為進步的動力，評比好的部分會持續，不好的部分也會立即檢討、改進。

民調公司調查期間為11月30日至12月5日，有效樣本數1079份，在95％信心水準之下，抽樣誤差值在3.0個百分點以內。

(中時 )