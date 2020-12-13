台北市艋舺青山宮日前舉行遶境活動，因噪音、汙染引爆民怨。沒想到南投埔里也發生「青山宮翻版」，五福宮法信壇12日辦遶境，煙火從深夜施放到今天凌晨2點，搞得全鎮居民夜不成眠；一早起床一看，垃圾、檳榔渣到處都是，氣得灌爆鎮長臉書。

南投埔里清醮法會每12年1大醮，今年適逢120年，建醮祭典結合地方擴大舉辦。五福宮法信壇配合12年建醮，昨辦理遶境，結果遶境期間不斷施放煙火、鞭炮，到半夜都沒停過，把附近居民全惹毛了，上網開譙。

怒氣未消的網友湧入埔里鎮長臉書，罵鎮長「還沒睡醒嗎」、「在外地度假嗎」、「埔里公權力消失了嗎。根據《聯合新聞網》報導，埔里鎮長廖志城表示，該遶境嚴重干擾鎮民生活，廟方種種爭議行為均已通報縣府環保局、警察局、消防局等單位認定裁罰，往後針對有不良紀錄之宮廟提出的遶境路權申請，將從嚴審核。

五福宮法信壇今緊急滅火，發布道歉啟事向民眾致歉，廟方表示，有安排信眾壓後清掃，但因參加人數太多，有來不及打掃的地方；隊伍拖太長沒控制好結束時間，對於造成各界困擾，深感抱歉。

(中時新聞網)