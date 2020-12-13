客家音樂節12日在新竹起跑。（典選音樂提供）

「客家音樂節」12日在新竹起跑，下午由「鬧棚聲-客家八音堵班．拚場」為全系列活動揭開序幕，吸引不少人潮，晚上首場「靚聲-客家經典再現演唱會」，特別邀請老、中、青三個世代客家音樂歌手同台演唱，包含羅時豐、黃連煜、吉那 楊淑喻，及劉平芳、林展逸、愛客樂iColor等卡司。羅時豐已很久沒回竹北演出，獻唱〈細妹仔恁靚〉時與台下互動熱烈，他逗趣甜誇「客家妹子最勤儉，漂亮又賢淑」，讓不少女粉絲開心尖叫。

2020年臺灣客家音樂節以「當然愛聲你（客語四縣腔讀音：dongˊ ianˇ oi sangˊnˇ）」為概念規劃多元系列活動。開幕首日的「靚聲-客家經典再現演唱會」被視為本屆音樂節與流行音樂密不可分的重點活動，其中包含了入圍過3屆金曲獎最佳客語專輯、最佳客語歌手的愛客樂iColor雙人組合，以〈十朝歌〉、〈無緣〉等三首曲目表達對純真泥土的敬愛；第一屆客家金曲獎最佳女演唱人劉平芳則獻唱曾入圍金曲最佳年度的歌曲〈一支擔竿〉及〈一領蓬線衫〉等歌，曲目洋溢客家至善的農家樂趣；而客家創作歌手林展逸則以〈客家本色〉、〈我自遠方來〉等唱出客家人柔美流淌的本質。

吉那罐子主唱楊淑喻是金曲常勝軍，多次榮獲最佳客語專輯、最佳客語歌手獎項的肯定，她個人獻唱〈頭擺个你〉、〈花樹下〉兩首招牌金曲，並引出在音樂製作與演唱上征戰金曲無往不利的音樂人黃連煜共同獻唱〈在這恬靜的暗哺頭〉；金曲歌王羅時豐擁有橫跨國台客語三路歌迷，在壓軸的第五篇章「閒趣的人生」閃亮登場，以沉穩又不失風趣的台風高唱〈沒共樣的人〉、〈細妹仔恁靚〉等歌掀起演唱會高潮。

(中時 )