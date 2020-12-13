洪健堯（左）拿下台豐公開賽冠軍，被好友們潑水慶祝。（大會提供）

高爾夫台巡賽今年度賽季封關賽台豐公開賽今天進行最後一回合，獎金榜高居前十的好手洪健堯，整天下來抓下7隻博蒂、只吞下2個柏忌，從第12洞以後開始擴大領先差距，最終以67桿完成最後18洞競桿，並以四回合總計低於標準桿19桿的269桿收下冠軍，締造自2005年開辦的台豐公開賽賽史冠軍選手最低桿紀錄。

洪健堯以9桿之差奪冠，是個人自去年7月拿下三花TPGA錦標賽三連冠後再度奪冠，也是他職業生涯在台巡賽第9勝，並帶走84萬元台幣冠軍獎金；原本落後3桿的葉昱辰，最後一回合交出不盡理想的73桿，以四回合總桿低於標準桿10桿的278桿名列亞軍，可獲55.2萬台幣獎金。

洪健堯表示，以往參加台豐的比賽成績都不太理想，這次是他參加台豐公開賽或ADT賽以來最佳成績，很感動自己今天能做到「打領先組，還能把自己的心態調適得很好，並在強大壓力下，意志力能夠堅持住並獲勝，對自己而言，也是一大突破。」面對領先壓力依然穩穩表現ㄝ讓他更有信心面對明年的日巡賽或任何比賽。

洪健堯補充，前9洞葉昱辰抓博蒂緊追，讓他還是有些緊張，直到第12洞葉昱辰吞下雙柏忌，他自己連抓二隻博蒂，把領先差距拉開至6桿之多後便知道勝券在握，不過剩下的比賽他並未鬆懈，儘管距離自己另一目標「四回合低於標準桿20桿未達，但「打自己的球丶獲得前十名」的賽前設定目標都達成，也實現個人年度目標「每年至少一勝」。

(中時 )