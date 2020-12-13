公館鄉農會傳承紮稻草、堆稈棚農事技藝，再現農村景象，勾起許多長輩的兒時回憶。（何冠嫻攝）

公館鄉農會規畫農業嘉年華，展現冬季稻田景觀以及在地產業文化，公館農會總幹事古雪雲希望傳承農事技藝，營造傳統農村景象。（何冠嫻攝）

公館鄉農會傳承農村文化，呈現冬日曬福菜景象，吸引民眾走入社區、體驗農家樂。（公館鄉農會提供／何冠嫻苗栗傳真）

公館鄉農會營造「福菜、花田、堆稈棚」景象迎接新年到來，以新東大橋、沿山道119甲至客屬大橋等路邊兩旁農田打造15公頃花海景致，再現農家記憶更吸引民眾走入社區，並辦理「第一屆客家福菜暨農村意象創新攝影比賽」，即日起徵件至明年1月底，廣邀全台攝影好手紀錄珍貴傳統景象。

今年公館鄉農會於新東大橋與客屬大橋間營造傳統農村意象產業文化，結合了客庄福菜產業與文化，重現失傳近20年的紮稻草、堆稈棚的農事技藝，並在新東大橋與客屬大橋間的15公頃農田，種下向日葵、大波斯菊及黃波斯菊，將於明年1月下旬打造出公館的「花田一路」，也將規畫拔蘿蔔、滷鹹菜等體驗，以及農夫市集、年貨大街。

農業跨年嘉年華系列活動展現公館早期傳統景象，公館農會總幹事古雪雲表示，紮稻草、堆稈棚的農事技藝請出在地耆老出馬，這些傳統手藝只剩80歲以上的長輩們才會，農會除以紀錄片保存外，更希望透過「第一屆客家福菜暨農村意象創新攝影比賽」，與攝影愛好者一起記錄精彩畫面。

古雪雲說明，攝影比賽以「福菜、蘿蔔、堆稈棚、花海」等主題徵件，希望透過鏡頭，保存豐收的喜悅、農事技藝以及農村景象等動人畫面，徵件日期從即日起到明年1月31日，頒贈獎金特優5000元共5名、優選3000元共10名、佳作2000元共10名，邀請全台到公館遊玩並留下珍貴農村回憶與畫面。

(中時 )