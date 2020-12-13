2020國際醫療高峰論壇今在台北醫學大學舉行，邀請副總統賴清德、衛福部長陳時中等人出席致詞。多位學者專家現場分享精準醫療、細胞治療等相關議題，賴清德期許台灣在現有良好條件下，朝精準醫療及科技防疫發展，守護國人健康。

義大醫院院長杜元坤以「細胞療法在軟骨重建與神經再生的最新進展」為題發表專題演說，分享他施行「膝軟骨細胞層片移植手術」的臨床成果。杜元坤最近一年為17名患者施行該項手術，成功率高達百分之百，讓患者不必再接受人工關節置換手術。

膝關節損傷是常見的毛病，成因包括運動或外傷造成的軟骨或半月板磨損、年齡增長導致的關節退化，以及外傷加上關節退化的雙重威脅，嚴重的必須置換人工關節。

膝軟骨細胞層片移植手術相對簡單，只要把體外培養的軟骨層片植入受損膝關節腔，就可增加軟骨厚度，改善症狀。杜元坤近來也積極投入外泌體研究發展，期盼能將外泌體注射到患者的關節腔內，促進軟骨再生。

北醫校長林建煌強調，社會服務及人文關懷是北醫體系不變的核心價值，今後將透過精準健康的追求與實踐，為國家社會做出更多貢獻。

(中時新聞網)