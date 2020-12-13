據中國政府網13日消息指出，有大陸網友向部委留言稱，二手車交易市場混亂。對此，大陸商務部回覆，修訂相關立法規章，建設全國統一的二手車市體系。

香港信報報導，有自稱二手車交易市場經營者的網友留言，現在二手車交易混亂，「二手車流通管理辦法」已不能符合二手車市的管理要求。各部門監管職責不明確，導致監管缺失，出現不少擾亂市場正常經營秩序的公司。

大陸商務部表示，國家支持建設全國統一、公開競爭、規範有序的二手車市體系，鼓勵發展專業化、品牌化、連鎖化的二手車經銷、拍賣流通模式。目前，二手車交易不規範、不誠信、資訊不透明、損害消費者權益等問題時有發生，部分地方公布的「土政策」也影響二手車市主體經營發展，有必要予以規範。

大陸商務部指出，從政府監管來看，二手車流通管理涉及商務、公安、生態環境、稅務、市場監管等多個部門、多部法律、法規。

下一步，大陸國務院相關部門將繼續做好二手車流通領域的「放管服」改革，修訂包括「二手車流通管理辦法」在內的立法規章，完善二手車流通管理，規範二手車經營秩序，促進二手車自由流通，便利二手車交易，繁榮二手車市。

(工商 )