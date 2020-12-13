高二學生管若琳的布鞋彩繪作品「龍爭虎鬥」，筆法細膩，令人驚艷。（莊哲權攝）

台東女中第5屆藝術結合公益聯展暨愛心義賣活動，今天在生活美學館開幕 。（莊哲權攝）

台東女中第5屆藝術結合公益聯展暨愛心義賣活動，今天在生活美學館開幕 。（莊哲權攝）

每雙獨一無二的愛心彩繪鞋，都散發著學生的美與善！台東女中美術班學生精心彩繪200多雙帆布鞋，即日起在台東生活美學館義賣，全部所得捐給救星教養院，學生管若琳說，為了完成創作，每天只睡2個小時，現在要被賣出去，非常捨不得，每天不停地幫她彩繪的鞋子拍網美照。

台東生活美學館展場裡，200多雙彩繪帆布鞋，都是台東女中美術班學生的心血結晶，高二學生管若琳以近乎工筆的畫法，勾勒出插畫般的「龍爭虎鬥」，筆觸細膩，令人驚艷。「以後再也看不到了」，她說，因為時間緊迫，每天只睡2個小時熬夜創作，要賣出去非常捨不得，所以幫鞋子拍了許多不同角度的照片。

喜歡中國古風的高一學生紅美金，畫的是皇后剪影，背景的鳳凰象徵皇后權威，皇后的生活雖然五彩斑爛，卻深鎖後宮，呈現出無限的悲涼；紅美金說，自己的創作要賣出去，當然會有點不捨，但是能把這分愛傳出去，還是很值得。另外，高一李敏瑄畫了1對金色錦鯉，希望為買到這雙鞋子新主人帶來好運。

台東女中第5屆藝術結合公益聯展暨愛心義賣，13日在台東生活美學館開幕，總策展人康毓庭表示，今年除主力「200雙彩繪帆布鞋」以外，還跨縣市與其它學校合作，並邀請多位藝術家贊助作品，還沒開幕前就已賣出近36萬元，開幕當天也賣出約10萬元， 義賣所得將全數捐贈給天主教救星教養院，展期到27日止。

東女校長王垠指出，今年義賣以「藝網情深愛無限」為主題，藝術、公益、愛心，是這次活動的關鍵詞，「藝術讓我們更加自由，公益促進社會良善，愛心則是穿越時空，無遠弗屆」。

(中時 )