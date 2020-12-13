江男大體經空中勤務總隊出動直升機吊掛下山後，將由警方報請相驗，釐清死因。（空勤總隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

來自桃園一行5人的登山隊，今欲攀爬屏風山，沒想到其中一名29歲江姓男子，疑因連日大雨，山路溼滑難行，入山不到1小時，不慎失足墜落山谷；救援人員抵達發現江仍雖有微弱呼吸，但很快即失去心跳，CPR搶救仍回天乏術，大體經空中勤務總隊出動直升機吊掛下山後，將由警方報請相驗，釐清死因。

花蓮縣消防局今天清晨4點14分接獲報案，指出一行5人登山隊，自大禹嶺登山口進入，要爬屏風山，剛入山1小時左右，一名同伴墜落山谷，看不到人且呼喊無回應，請求救援；救難人員隨即組成搜救小組上山搜救。

消防局表示，第一梯次救援人員約在上午6點52分抵達，發現江男有微弱呼吸，但很快就無心跳呼吸，警消人員有線上協助CPR，最後仍無效死亡，將大體移至空曠處後，協請空中勤務總隊出動直升機協助吊掛下山。

空中勤務總隊中午12點55分獲報後，召集機組人員，下午1點16分起飛，沿立霧溪太魯閣峽谷爬高1萬呎定向目標區，1點27分抵達目標區，因雲層覆蓋，經盤旋發現西北面天氣尚可，於是由東向西進場，做好性能計算，並在下午2點04分完成吊掛，2點24時降落花蓮德興棒球場旁空地，將江男交由救護人員後續處理，並由新城分局報請相驗，釐清死因。

山友說屏風山像一面屏障似，矗立在合歡群峰旁，是台灣百岳的「九嶂」之一，由於落差高達1300公尺，在「中橫四辣」裡屬於超辣等級。

此外，屏東一行5人進行奇萊東稜縱走，10日行經研海林道3.8公里處，66歲劉姓男子不慎墜落山谷，搜救人員獲報後連夜組隊上山，但碰上強震造成部分路段坍方，繞路前往救援，迄今仍未尋獲劉男，搜救人員持續擴大範圍搜尋。

(中時 )