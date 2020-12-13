張語噥12日舉辦首場演唱會。（上城娛樂提供）

張語噥12日舉辦首場演唱會。（上城娛樂提供）

張語噥12日舉辦人生首場演唱會「MY MOMENT」，她連換3套戰袍、載歌載舞，又加碼鋼琴自彈自唱，展現動靜皆宜實力，不僅如此，她的好友婁峻碩、采子也在百忙中排開檔期，專程擔任嘉賓，令她相當感動；張語噥昨演出時看到全場「Mi粉」歡呼支持，忍不住紅了眼眶說：「其實已經隔了6年沒有一個人完整唱跳，謝謝你們給我的愛，讓我可以站在這裡。」並重現當年選秀舞台，唱跳《超級偶像》組曲，嗨翻全場。

婁峻碩昨在台上透露因女友焦凡凡而認識張語噥，「很開心能擔任語噥人生第一場演唱會嘉賓」，兩人合唱〈翅膀〉時，張語噥試唱一段饒舌，讓婁峻碩驚喜大呼：「很有fu！」兩人還相約未來合作一首Rap風新歌；采子則和張語噥相知相惜，本身擅長體育的采子，形容語噥是「奶油手」，常接不住球，下一秒就去牽張語噥的手，讓整場觀眾尖叫連連。

出身《超級偶像》冠軍的張語噥，為了重現當年比賽的盛況，特別把參賽時的經典曲目載歌載舞，她唱跳完還來不及喝水，就問候大家：「有沒有覺得很熟悉，你們還記得我嗎？感謝有Mi粉們的支持，讓我一路走到現在！」並加碼抽獎，讓全場Mi粉不但可抽Moshi藍牙無線耳機；演唱會前一晚她振筆疾書到半夜，親手寫了30張小卡片，隨機放在觀眾席椅子下，打趣說：「現在摸摸你們的屁股，看看有什麼？」接著笑喊：「這樣講有點怪怪的。」自謙字醜、請粉絲們不要嫌棄。

(中時 )