在經濟部技術處科技專案支持下，工研院攜手仁寶電腦、國內競技無人機龍頭業者－飛競鬥士聯賽、台灣雲端物聯網產業協會無人載具SIG及台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA），台灣無人機產業聯盟共同13日舉辦5G MR競技無人機大賽。（工研院提供／莊旻靜新竹傳真）

工業技術研究院13舉辦5G MR競技無人機大賽，以低延遲的第一人稱視角FPV數位傳輸、混合實境MR與精準定位技術等三大特色的「數位FPV＋MR競技無人機系統」，與無人機、直播賽事業者等跨域合作，邀請國際競賽飛手體驗競速穿越虛擬與實體障礙，展現高速的通續傳輸，並驗證賽事直播商業化的可能。

工研院與仁寶電腦、競技無人機業者－飛競鬥士聯賽、台灣雲端物聯網產業協會無人載具SIG及台灣區電機電子工業同業公會、台灣無人機產業聯盟，共同舉辦5G MR競技無人機大賽。

在經濟部技術處科技專案支持下，13日的比賽由仁寶電腦以5G直播現場競賽，讓整場賽事跟賽程無時差播放，飛競鬥士聯賽邀請國際穿越機大賽B組冠軍李岳倫、拿下TINYG迷你競速無人機大賽最速王寶座的徐愷伶等人，到場體驗5G影像傳輸、虛實場景及即時回饋等最新科技，藉此跨領域合作推動交流平台。

工研院首創「數位FPV＋MR之競技無人機系統」，從競技無人機影像，傳送到飛手觀看僅延遲0.05秒，可支援4人同時場中競賽，並導入MR混合實境運算技術，在賽場中增加了虛擬障礙及碰撞視覺回饋，使賽事內容更加精采豐富。

工研院資訊與通訊研究所長闕志克指出，競技無人機是最能展現5G優勢，已在全球快速發展擴散， 2021年亞洲室內暨武藝運動會、2022年世界運動會，都將競技無人機列為示範或運動項目。

闕志克也期望，台灣競技無人機產業能複製F1賽事，在汽車產業及科技研發、產業發展與媒體觀光等方面，能帶動效益，創造競技商機，成為驅動台灣ICT產業發展的新引擎。

(中時 )