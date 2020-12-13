台中市石岡區發生有男子拿已向銀行兌付的3倍券，再向店家消費的詐欺案。台中市警方13日已通知涉案車主到案說明，是否有使用已兌付的3倍券仍在釐清中。警方指出，涉案已兌付的3倍券蓋有新光銀行西屯分行的收付章，新光銀行西屯分行時表示，已兌付的3倍券都已交給台銀集中管理；全案正由警方向台銀及新光銀行調閱相關日報表，釐清是那裡出問題？

警方指出，涉案流出的3倍券有蓋新光銀行西屯分行的櫃員收付章，日期是今年7月28日，警方今天詢問新光銀行西屯分行；該分行強調已兌付的3倍券都交付給台灣銀行集中管理；目前正仍在清查3倍券是如何流出？流出的數量有多少？

警方表示，涉案的洪姓車主與張姓男子是表兄弟關係，2人辯稱是已兌付的3倍券案發前在西屯永安橋下撿到；警方對2人的供詞說心生存疑，目前仍在警詢中，進一步調查已由銀行兌付的3倍券，2人是如何取得的，有待警方進一步釐清。

警方強調，東勢警分局獲報有2名男子，於11日下午駕駛轎車到石岡區豐勢路檳榔攤消費，原要購買10包香菸共1500元，因店家庫存香菸不足，男子最後購買香菸3包共395元，支付2張面額200元振興3倍卷後，店家欲找5元；兩名男子說不用找了，即駕車離去，全案正由警方深入調查中。

(中時 )