花蓮縣衛生局日前也已請縣內公有市場攤商、餐廳及肉品加工業者張貼肉品來源產地標示。（羅亦晽攝）

美國萊豬來勢洶洶，花蓮縣衛生局已請縣內公有市場攤商、餐廳及肉品加工業者張貼肉品來源產地標示，農業處也搭配農委會「國產豬」標章，製作「花蓮豬」在地豬標章，確保食用安全，不過民眾憂肉品混萊豬難分辨，業者坦言，溫體豬肉絕對無問題，但冷凍豬就不敢保證，相信中央會訂定罰則，嚴懲不肖業者。

花蓮縣養豬協會今在吉安鄉吉安好客廣場舉辦「舞花肉市集」，同時推廣「國產健康豬肉地產地消暨台灣豬標章」及「花蓮豬肉產地標章」；花蓮縣府農業處長吳坤儒、花蓮縣衛生局長朱家祥、農委會畜牧處處長張經緯等人，品嚐花蓮豬肉製品之餘，也向參與市集民眾說明如何判別國產豬與美國萊豬。

「花蓮在地豬的產量絕對夠在地民眾食用，只要認定雙標章絕對不會吃到萊豬」花蓮縣養豬協會理事長陳志忠強調，花蓮目前有96座養豬場，目前每日平均340頭豬送到屠宰場，並由肉品市場統一整合配送肉品量供應量，市場上「絕對不會多也不會少」，加上花蓮屬於封閉市場，外縣市的豬進不來，消費者可安心憑雙標章購買肉品。

針對民眾憂肉品混萊豬難分辨，陳志忠坦言，市場上販售溫體豬肉是絕對沒有問題，但冷凍豬就不敢保證是否參混萊豬，但他也說，許多相關業者都有向農委會與衛福部提出這部分疑慮，而中央也盡快在訂定相關罰則，除強制罰錢，不肖業者可能還會面對刑責。

對於美豬進口，朱家祥認為「危機就是轉機」，國產豬安全衛生可靠，民眾透過國產豬及花蓮豬雙標章購買，提升在地豬肉供應量，而豬農也不用擔心進口造成的衝擊；衛生局除了要求業者配合張貼肉品來源產地標示，美豬進口後也會不定期稽查，讓認證標章如實有用，確保民眾食用安全。

(中時 )