在婚姻中的相處方式有百百種，只要能找到和另一半平衡的相處方式，兩人就能平順的度過一輩子。星座運勢網站「星座上上簽」點出以下3個星座的男人特別欠管，老婆越兇、越強勢，他就越聽話！

▍1.射手座

射手男通常脾氣都不錯，不喜歡爭執，只要他真心喜歡對方，對方兇一點、任性一點，他也完全可以接受。射手男是出名的愛自由，如果不管他，他就會像斷了線的風箏一樣飄走，所以適當的管束和強勢對於維繫感情很有用，婚後對射手男強勢一點，他反而會把心力放在職場上，成為一個可靠的老公。

▍2.雙子座

雙子男很聰明，他其實常會挑戰自己的另一半，如果讓他發現老婆非常依賴自己、沒有自己就不行，他反而會太囂張而搞東搞西，如果老婆很強勢，讓雙子男處於弱勢，他反而會表現出很乖很可靠的樣子，真的是不兇不行。

▍3.天秤座

天秤座的男人很有紳士風度，又不喜歡硬碰硬，因此比較可以包容另一半的壞脾氣，外加天秤男的個性像孔雀一樣愛美愛炫，其實也很欠管，如果老婆強勢的管他，他反而會比較專注於這段感情中，不會吃碗裡看碗外。

(中時新聞網)