大陸知名主持人王自健是相聲大師侯耀華的得意門生，除了擁有高強的喜劇功底，在表演方面也極有天賦，後來靠著脫口秀節目《今晚80後》一炮而紅。好景不常，隨著節目收播，王自健突然消失了2年多，直到近日才在《我就是演員》節目復出，並透露他被散打冠軍前妻家暴，多次被打到送醫，甚至罹患重度憂鬱症。

《網易新聞》報導，王自健外型高大挺拔，反應也相當快，擅長把時事與傳統相聲結合，讓兩者產生巨大的化學反應，加上其風格幽默且善於諷刺現實，又被稱為相聲界的「韓寒」，顛峰時期更被封為「脫口秀第一人、相聲界的時評人」，就連如今最紅的主持人，當時都只是王自建的助理主持人。

然而人無千日好、花無百日紅，2017年8月17日，開播5年的《今晚80後脫口秀》宣布正式收播，原因包括拿不到贊助、收視率下滑等；身為主持人的王自健最後一次站在舞台時，說「這5年有你們真好，願你們接下來的日子過得愉快」，隨後也在微博告別觀眾，但沒人猜到的是，他這一轉身就消失了2年多。

王自健近日參加《我就是演員》節目時自爆，自己過去長期被妻子家暴，至少被打進醫院8次，最嚴重的一次甚至狂搧他500個巴掌，還拿煙頭狠燙；雙方離婚後，他發現自己名下的財產已被前妻轉移，落得人財兩空，終於情緒崩潰，罹患了重度憂鬱症，所幸在親朋好友的陪伴與關心下，已成功走出陰霾。

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(中時新聞網)