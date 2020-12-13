民進黨政府將開放萊豬進口，國民黨台北市議員羅智強拋出罷免挺萊豬立委議題，點名民進黨立委吳思瑤為挺萊豬第一名立委，並嗆要罷免。資深媒體人韋安表示，羅智強這招很狠、也很毒，一定會搞慘民進黨！2024的立委選舉，國民黨有望重返濁水溪以南。

羅智強日前公布民調，有89%的網友支持罷免挺萊豬立委，羅智強特別點名民進黨立委吳思瑤是台北市挺萊豬的第一名立委，更嗆「吳思瑤，背叛台北市民，等著被罷免吧！」

韋安今天在臉書貼文表示，罷免挺萊豬立委，羅智強這招出手，能讓國民黨立委選舉，有重返濁水溪以南的贏面嗎？羅智強推罷免綠營挺「萊豬」立委，是很狠和很「毒」的招式，幾乎讓所有綠委對「萊豬」議題有顧忌。

韋安認為，如果罷免挺萊豬立委這個議題，延燒到2024的立委選舉；國民黨其他人，若也能跟上羅智強的腳步，說不定能拉下幾席原本民進黨的區域立委席次，甚至跨過濁水溪。真可說是所謂的「一夫當關，萬夫莫敵」，羅智強一定會害慘民進黨！

網友對此回應表示，「國民黨還是強手。」、「民進黨是自作孽不可活。」

羅智強這招，能讓國民黨立委選舉，有重返濁水溪以南的贏面嗎？ 羅智強推罷免綠營挺「萊豬」立委，是很狠和很「毒」招式。幾乎讓所有綠委對「萊豬」議題有顧忌。 如果這個議題，延燒到2024的立委選舉，國民黨其他人，跟得上羅的腳步，說不定能拉下幾席原本民進黨的區域立委席次，甚至跨過濁水溪。 真所謂「一夫當關，萬夫莫敵」，羅一定會害慘民進黨。 由韋安發佈於 2020年12月13日 星期日

(中時新聞網)