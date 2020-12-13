金融科技創新腳步沒有停歇，將於12月18日進入決賽的「2020 AI金融科技創新創意競賽」，才舉辦第二屆就出現全新現象，二成五團隊獲得入圍決賽資格，其中，大學院校在校生的創意點子和AI模組實作團隊，超越碩博士和在職專班的組合，AI金融科技協會理事長姚木川驚呼，「學生的創新成果可以直接與金融機構對接了！」

此項創新創意競賽，是金融科技圈近年的最大活動，主要是號召大學院校的在學生參與，AI金融科技協會也積極邀請校方的認同，此次台灣大學同時掛名主辦單位，協辦單位有產業界的金融總會、中信金、新光銀，康和證券、匯普金融科技等，以及台北大學、台科大、北商科大，高雄科大等等。據悉，該協會目前會員已近1600人，是國內最大的金融科技團體。此次競賽自今年10月啟動到初審之前，共計154隊報名，其中不乏有老師帶隊一起報名。

姚木川指出，今年競賽中，第一次加入「金融科技風控模組」的實戰分析，由主辦單位方提供200多萬筆的原始資料，加以整理（clean）之後形成可分析的大數據資料源，提供給報名團隊跑分析，自行設計合適的風險控管模組，原本以為在職參賽者會有更多的實務業務經驗，可以跑出更適切的模組，結果入圍團隊均來自大學院校，且有不同系別院所的老師帶領，顯示AI優勢的發揮奠基於資訊分析能力，而金融科技的應用並不限於某些科系，「好用、適合，才是業業需要的創新。」

18日決賽當天，將有大學院校和產業界組成的評審團，姚木川說，部份協辦身份的業者已連繫，對於某些團隊的技術感到興趣，希望能在賽後和團隊各別接觸，或是指定團隊成員邀請到業界上班，產學之間透過競賽獲得溝通，是此項活動舉辦最感動的成果。

(工商 )